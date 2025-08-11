Caldo torrido, a Porta aperta di Modena garantite 5500 docce d'estate per i senza tetto

Anche quest'anno, a Porta Aperta di Modena i volontari festeggiano il Ferragosto con gli ospiti dell'associazione con la consueta cocomerata ferragostana.

Nel 2024 la mensa ha preparato e erogato gratuitamente 98.310 pasti, una media di circa 270 pasti ogni giorno. Oltre al servizio mensa è attivo il servizio docce attivo ogni giorno dell’anno; così come l’inverno, anche l’estate, con le sue temperature bollenti, non è un periodo facile per chi vive in strada ed è ancora più importante riuscire a mantenere aperto e attivo il servizio docce che nei mesi estivi aumenta la sua attività, passando da 40 a 60 docce offerte gratuitamente tutti i giorni, per un totale di 5500 docce nel periodo estivo.

In questa calda estate, prosegue la campagna di raccolta fondi lanciata da Porta Aperta “Posso farmi una doccia?” rivolta a tutta la cittadinanza. A ogni beneficiario, oltre al necessario per lavarsi (bagnoschiuma, shampoo, asciugamano), viene dato anche ciò di cui ha bisogno per prendersi cura di sé, come lo spazzolino da denti, un cambio di biancheria intima.

