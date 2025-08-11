Anche quest'anno, a Porta Aperta di Modena i volontari festeggiano il Ferragosto con gli ospiti dell'associazione con la consueta cocomerata ferragostana.
Nel 2024 la mensa ha preparato e erogato gratuitamente 98.310 pasti, una media di circa 270 pasti ogni giorno. Oltre al servizio mensa è attivo il servizio docce attivo ogni giorno dell’anno; così come l’inverno, anche l’estate, con le sue temperature bollenti, non è un periodo facile per chi vive in strada ed è ancora più importante riuscire a mantenere aperto e attivo il servizio docce che nei mesi estivi aumenta la sua attività, passando da 40 a 60 docce offerte gratuitamente tutti i giorni, per un totale di 5500 docce nel periodo estivo.
In questa calda estate, prosegue la campagna di raccolta fondi lanciata da Porta Aperta “Posso farmi una doccia?” rivolta a tutta la cittadinanza. A ogni beneficiario, oltre al necessario per lavarsi (bagnoschiuma, shampoo, asciugamano), viene dato anche ciò di cui ha bisogno per prendersi cura di sé, come lo spazzolino da denti, un cambio di biancheria intima.
Caldo torrido, a Porta aperta di Modena garantite 5500 docce d'estate per i senza tetto
A ogni beneficiario, oltre al necessario per lavarsi (bagnoschiuma, shampoo, asciugamano), viene dato anche ciò di cui ha bisogno per prendersi cura di sé
Anche quest'anno, a Porta Aperta di Modena i volontari festeggiano il Ferragosto con gli ospiti dell'associazione con la consueta cocomerata ferragostana.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
'Modena, degrado e criminalità in via delle Costellazioni: il Comune informato da anni, non si è fatto nulla'
Modena, barbiere per 60 anni: Paolo Malerba chiude l'attività
Amo, altra clamorosa tegola: lettera Agenzia Entrate su anomalie Iva 2022 protocollata un giorno prima della scoperta dell'ammanco
Emergenza urgenza montagna, avanti con gli infermieri senza Met, e la piazza di Sestola insorge
Modena, in aumento i ricoveri per KetaminaArticoli Recenti
Inflazione a Modena, allarme Federconsumatori: 'Stangata sui prodotti freschi, prezzi folli'
Turismo in Riviera in crisi? L'assessore regionale smentisce: 'Luglio difficile, ma a Ferragosto stessi dati 2024'
Vasco al sindaco di Rubiera: 'Filiberto Degani è stato il primo a credere in me'
Emergenza caldo: per gli anziani a Modena attivo il numero verde 800493797