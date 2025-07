Campioni in Cybersicurezza

Dal 5 luglio al 7 luglio l'Università di Modena e Reggio Emilia ha partecipato con il proprio team 'HackinMore' alla gara finale dell'ottava edizione della CyberChallenge, svoltasi a Torino presso l'International Training Center for the ILO (ITCILO). CyberChallenge è il primo programma di addestramento in cybersecurity per studentesse e studenti universitari e delle scuole superiori organizzato dal Cybersecurity National Lab. Il Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche (FIM) ha stipulato una convenzione con il CINI, consentendo la partecipazione all'evento.Il team è composto dagli studenti Francesco Mecatti (LM Informatica), Luca Montagnani (LM Ingegneria Informatica sede di Modena), Carmine De Rosa (LT Informatica), Andrea Menozzi (LM Ingegneria Informatica sede di Modena), Antonio Russo (LM Informatica) e Emilio Vecchi (LM Informatica) e dagli istruttori: Edoardo Torrini (studente LM Ingegneria Informatica sede di Modena), Lorenzo Rossi (LM Informatica), Riccardo Cracco (LM Informatica), Andrea Artioli (dottorando CDS-TSI) e Mauro Andreolini (RU presso il Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche nonché responsabile dell'iniziativa per l'Ateneo).La prestazione del team di Unimore è stata nel complesso molto buona, quindicesimi su quaranta squadre partecipanti. 'La squadra HackInMore ha ottenuto un ottimo risultato, complimenti agli studenti e ai professori per averci rappresentato così bene in una manifestazione che di anno in anno cresce di complessità e competitività.', afferma Luca Chiantore, Direttore Generale del nostro Ateneo.'Ritengo che la partecipazione alla CyberChallenge sia per i nostri studenti un'esperienza di grande arricchimento, tecnico in primo luogo, ma anche occasione di confronto con altri atenei e verifica della capacità di fare squadra. Un grande ringraziamento va alle aziende del territorio VEM e Certego, che credono nel progetto e supportano il team Unimore'.'Siamo orgogliosi dell’impegno, serietà e preparazione dimostrato dalla squadra HackinMore' dichiara Stefano Bossi, CEO & GM di VEM sistemi. 'Continueremo a sostenere con convinzione queste iniziative, perché la sinergia tra formazione di qualità e un ecosistema di aziende all’avanguardia è ciò che rende il nostro territorio un punto di riferimento nella sicurezza informatica. Progetti come questo, accendono la curiosità, alimentano le competenze e fanno crescere i talenti'.'La passione e la dedizione che vediamo in questi giovani ci confermano che investire nella loro formazione è la chiave per costruire un futuro digitale più sicuro' aggiunge Bernardino Grignaffini, CEO di Certego. 'La loro energia e preparazione sono un segnale incoraggiante per tutto il settore della cybersecurity e siamo felici di accompagnarli in questo percorso di crescita'.'Sono soddisfatto del risultato conseguito', afferma Mauro Andreolini, responsabile dell'iniziativa presso Unimore, 'e vado fiero della preparazione impartita ai nostri ragazzi.Ringrazio gli istruttori (Andrea Artioli, Lorenzo Rossi, Edoardo Torrini, Riccardo Cracco) per lo splendido lavoro svolto. Ringrazio i ragazzi del team per la loro prestazione.'Nella foto, il team: In alto (da sinistra a destra), Andrea Menozzi, Carmine De Rosa, Antonio Russo, Mauro Andreolini, Emilio Vecchi, Luca Montagnani, Francesco Mecatti. In basso: Lorenzo Rossi.