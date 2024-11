Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

è stato riscontrato l’impiego di un lavoratore “in nero” su dieci complessivamente occupati e per questo è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Accertata, inoltre, l’assenza di baraccamenti idonei all’uso dei lavoratori.

In un cantiere edile disono stati denunciati 2 datori di lavoro per l’utilizzo di un ponteggio sprovvisto del progetto e della documentazione rilasciata dal fabbricante. Inoltre all’interno del cantiere è stata riscontrata la mancanza di mezzi di estinzione degli incendi e la presenza di cassetta di primo soccorso con farmaci scaduti di validità.

In un cantiere edile disono state deferiti in s.l. 3 datori di lavoro per l’utilizzo di un ponteggio non efficacemente assicurato alla struttura, per la mancata nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e per la mancata verifica della congruità del Piano Operativo di Sicurezza di una delle ditte operanti.

Complessivamente sono state elevate sanzioni pecuniarie pari a circa 30.000 euro.