Capi di abbigliamento contraffatti e sequestrati dati in beneficienza

Devoluti in beneficienza dai militari del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Reggio Emilia diverse centinaia di capi di abbigliamento sottoposti a sequestro perché recanti marchi o loghi contraffatti. Consegnate nella medesima circostanza bevande sottoposte a sequestro amministrativo durante le attività di controllo eseguite dalle Fiamme Gialle nell’ambito del contrasto al fenomeno dell’abusivismo commerciale.

La devoluzione è stata eseguita a favore della Caritas, operante sul territorio reggiano. In particolare, i capi di abbigliamento erano stati sequestrati nell’ambito di attività di controllo poste in essere dai finanzieri del Gruppo che avevano consentito di evitare l’ingresso sul mercato e nell’economia sana di prodotti registrati e recanti marchi e loghi di numerose aziende operanti nel settore dell’alta moda, e destinati potenzialmente alla distribuzione sull’intero territorio nazionale. Tale consegna, autorizzata dalla locale Procura della Repubblica, prevede - da parte dell’Ente - l’utilizzo dei capi in questione, previa rimozione dei marchi.

Contestualmente, sono state devolute in beneficenza numerose bevande, sottoposte a sequestro amministrativo durante le diverse attività di controllo economico del territorio e di contrasto a qualsivoglia fenomeno di abusivismo commerciale, svolta quotidianamente dalle pattuglie impiegate su tutto il territorio della Provincia.