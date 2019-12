Capodanno nelle piazze, gli eventi a Modena e provincia, Sestola punta sui giovani

A Sestola la festa di capodanno, quella che da alcuni anni è dedicata al divertimento giovanile, è iniziata un giorno prima e finirà un giorno dopo. Rispetto alle altre. Tre gli eventi 'a misura di giovane' che da oggi, 30 dicembre e fino al primo gennaio, animeranno il centro montano.

Il 30 e 31 dicembre e il 1° gennaio poi, il centro nevralgico della serata è il Palazzetto dello Sport, che ogni sera ospiterà special guest con dj set e musica dal vivo.

Lunedì 30 dicembre 2019, la prima data di CIM1 apre con una tripla guest: Gabry Ponte, Ludwig e Dj Matrix. Tre dei più iconici personaggi della scena musicale italiana di oggi e di ieri si esibiranno sul palco del Palazzetto in un imperdibile live show. L'entrata sarà possibile dalle ore 22.00 mentre l'inizio del concerto è previsto per l'1.00. Martedì 31 dicembre 2019 La serata dell'ultimo dell'anno, inizierà in anticipo. Alle ore 20.00 è previsto il cenone di capodanno, con musica dal vivo, su prenotazione. Il nuovo anno inizierà in musica per proseguire fino all'alba.



Capodanno con taglio decisamente diverso quello organizzato in piazza a Roma a Modena, con la Notte della Taranta. Spettacolo gratuito ma con accesso controllato e limitato a tremila persone. L’ingresso all’area, gratuito per tutti, potrà avvenire dalle 21.30 esclusivamente con accesso dal contapersone collocato in piazza Roma, raggiungibile da largo San Giorgio, dove saranno operativi i controlli. È vietato entrare con zaini voluminosi, caschi, aste per selfie, ombrelli, bombolette spray di ogni tipo, bottiglie di vetro o chiuse, lattine e tutto ciò che può essere ritenuto pericoloso. I controlli per la sicurezza all’ingresso di piazza Roma utilizzeranno anche il metaldetector.





Spettacolare e caratterizzato dal rogo del vecchione e con la musica da ballare con i DJ e con la partecipazione di Paolo Noise, dello Zoo di Radio 105, il capodanno in piazza Garibaldi a Sassuolo.



Lo spettacolo inizierà alle 22 nella centralissima piazza Garibaldi con la musica di “Radio Italy”. Condotta da Daniele Sirotti e Alessandra Dj Sanzo, la serata entrerà nel vivo con l’ingresso di DJ Andrea Mazzali e Robby Ruini con Alle Cavriani e lo special Guest dallo Zoo di 105 Paolo Noise fino al brindisi di mezzanotte e oltre.



Il capodanno in piazza del Comune di Carpi inizia alle 23,30, in piazza dei Martiri con il grande spettacolo di acrobati volanti, poesia e fantasia, gratuito e aperto a tutti: per chiudere il 50° anniversario del primo uomo sulla Luna, la compagnia francese Transe Express proporrà “Mù. Tra cielo e terra”, un balletto sulle tracce di Jules Verne e del suo “Dalla Terra alla Luna”, con creature surreali di grandi dimensioni a confondere i confini tra i due mondi e acrobati galleggianti fluttuanti nell’aria con colori fluorescenti.

martedì 31 dicembre l’amministrazione comunale e il Consorzio Maranello Terra del Mito propongono una grande festa in Piazza Libertà per salutare l’arrivo del 2020. L’organizzazione è a cura di GP Eventi e Radio Bruno. Si parte alle 22.30 con la musica dal vivo della Big(s) Brothers Band. A seguire lo spettacolo delle fontane danzanti, dj set con Radio Bruno e a mezzanotte il brindisi offerto a tutti i presenti per salutare il nuovo anno.