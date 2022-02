Aree spaccio al setaccio, nuovo arresto in zona autostazione

Insieme alla droga e al contante derivante dalle ultime dosi vendute, il 58enne controllato e fermato dai Carabinieri in zona stazione delle autocorriere, aveva anche un cellulare risultato rubato. Condizioni sufficienti per procedere all'arresto. E' il principale risultato degli ultimi controlli dell'Arma condotti nelle aree maggiormente esposte al rischio spaccio della città a fenomeni di criminalità diffusa legata agli stupefacenti e a reati contro la persona e il patrimonio. Tra queste la stazione delle autocorriere dove i i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno controllato, tra gli altri l'uomo che stava circolando a piedi in zona.

La perquisizione personale ha permesso recuperare e sequestrare 42 grammi di hashish e un bilancino di precisione, oltre alla somma in contante di 250 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Ulteriori verifiche sugli oggetti che l’uomo aveva al seguito hanno permesso di accertare che lo smartphone era stato rubato due giorni prima a Modena.

L’uomo, tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione, sarà condotto domani mattina davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.



'La Piazza Primo Maggio, Piazza XXII Aprile, il Parco Novisad, la zona della ex manifatture tabacchi, il Parco Sandro Pertini ed altre piazze del Capoluogo - fa sapere il Comando provinciale dei Carabinieri di Modena - continuano a confermarsi luoghi oggetto di frequenti controlli pomeridiani e serali da parte dei Carabinieri la cui serrata attività di prevenzione e contrasto ha consentito ultimamente di procedere nei confronti di diversi spacciatori e di togliere dalla disponibilità dei giovani numerosi dosi tra marijuana, cocaina, eroina e hashish'



Sempre in città, nelle prime ore di oggi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Modena un 29enne per porto ingiustificato di coltello. L’uomo è stato controllato nella Via Nazionale per Carpi, alle 7 del mattino, insieme ad altre persone. Dal controllo dell’autovettura nella sua disponibilità è stato rinvenuto un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 20 cm. dei quali, 9 cm. di lama.

A Sassuolo, la scorsa notte, i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo hanno eseguito una serie di controlli volti a prevenire e contrastare condotte di guida pericolose per la sicurezza degli utenti della strada, oltre a vigilare nelle piazze della città più esposte a reati contro il patrimonio e legati agli stupefacenti. Sono state complessivamente controllati oltre 23 veicoli e oltre 30 persone.

Nel corso di uno dei controlli effettuato nel comune di Castelnuovo Rangone, i militari della Stazione di Maranello e della Tenenza di Vignola hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Modena, il conducente di un’autovettura risultato in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti. La patente di guida gli è stata ritirata e il veicolo sequestrato.

Nell’ambito di tali attività preventive e di controllo del territorio, le pattuglie dell’Arma hanno proceduto anche alla segnalazione amministrativa di due persone, trovate in possesso di piccole quantità di sostanze stupefacenti.

Modena, 20 febbraio 2022.