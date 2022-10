Carabinieri: il Generale di Brigata Zuccher in visita al Comando provinciale di Modena

Quest’oggi, il Generale di Brigata Massimo Zuccher, dopo pochi giorni da suo insediamento quale Comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, si è recato presso il Comando Provinciale di Modena, per rivolgere il suo saluto ai militari dell’Arma della provincia.Ad attenderlo presso la Caserma di Via Pico della Mirandola, il Comandante Provinciale, Colonnello Antonio Caterino, gli altri Ufficiali Comandanti di Compagnia, di Nucleo Operativo e Radiomobile e del Reparto Operativo della provincia, i Comandanti delle 41 tra Stazioni e Tenenze distribuite sul territorio, nonché il delegato della Rappresentanza Militare di Base, oltre al Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale.Nella circostanza, il Generale Zuccher ha salutato e ringraziato tutti i presenti, esprimendo il suo personale apprezzamento per il lavoro sin qui svolto, per l’impegno profuso e per i risultati finora conseguiti, evidenziando l’importanza di valorizzare le professionalità degli uomini e delle donne in uniforme attraverso l’ascolto e il dialogo rispettoso e leale, sia tra i militari, sia con i cittadini.A seguire, l’alto Ufficiale ha incontrato il Procuratore della Repubblica, Dott. Luca Masini, e il Sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, con i quali ha condiviso gli aspetti di comune interesse.Da ultimo, il Generale si è recato presso la sede della locale Associazione Nazionale Carabinieri, presso la Stazione Carabinieri di Modena Viale Tassoni, per un caloroso incontro con il Presidente ed una rappresentanza dei soci, ringraziandoli per l’impegno nell’attività di volontariato e per la proficua collaborazione con l’Arma modenese.