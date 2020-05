Carcere di Modena e Reggio, donato materiale per produrre mascherine

Prosegue l'attività benefica dell'Associazione Gens Nova Odv con i penitenziari dell'Emilia.

Dagli istituti penali di Reggio Emilia al quale è stato consegnato materiale certificato, frutto di alcune donazioni raccolte grazie alla generosità di Aziende e privati che hanno aderito al progetto di far produrre mascherine ai detenuti reggiani ad uso interno del carcere. La medesima iniziativa ha preso il via anche con la Casa Circondariale Sant'Anna di Modena.

Sono state consegnate al comandante Mauro Pellegrino dell'Istituto Penitenziario modenese materie prime donate dall'Azienda reggiana 'Nuova Sapi' di Casalgrande e di cui una parte destinata al carcere di Reggio Emilia.

Come sottolinea il Presidente nazionale dell'associazione Gens Nova Antonio Maria La Scala 'il fine di tale iniziativa è non solo di fornire un sostegno concreto agli agenti penitenziari, al personale addetto alle strutture detentive e ai detenuti che necessitano di dispositivi di protezione individuale, ma anche un intervento di recupero educativo e opportunità per i detenuti di impegnare positivamente il loro tempo'.