Cardiologia Policlinico di Modena, nuova sala emodinamica avanzata

Dal 30 giugno scorso il Policlinico di Modena può contare su una nuova e moderna sala emodinamica avanzata che è andata a prendere il posto della precedente, ormai attiva da numerosi anni. Trova spazio al quarto piano, ingresso 3, dello stabilimento di via del Pozzo nell’area della Cardiologia diretta dal professor Giuseppe Boriani e questa mattina si è tenuta la cerimonia inaugurale alla presenza del sindaco di Modena e presidente della Ctss, Massimo Mezzetti. A fare gli onori di casa sono stati invece il direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Luca Baldino, il dottor Fabio Sgura coordinatore dell’équipe di emodinamica, il professor Boriani e tutto il proprio staff.La sala conta di nuovo sistema angiografico di ultima generazione firmato Philips, dotato della tecnologia ClarityIQ, in grado di acquisire immagini ad alta qualità riducendo al minimo la dose di radiazioni. Un beneficio significativo sia per i pazienti sia per gli operatori, grazie a una maggiore protezione durante le procedure.Il sistema integra diversi dispositivi di imaging, come IVUS e OCT, oltre a tecnologie funzionali quali iFR e FFR, offrendo così un supporto completo per l’interventistica coronarica e strutturale.Inoltre, la piattaforma permette di combinare metodiche diverse – dall’ecocardiografia all’AngioTC – garantendo procedure più rapide, semplici e sicure.'Si tratta di un sistema di integrazione delle immagini cardiovascolari che offre vantaggi significativi per i pazienti – spiega il dottor Fabio Sgura – con il nuovo angiografo, infatti, sarà possibile integrare immagini ecocardiografiche, angiografiche e TAC, permettendo di esplorare il cuore in modo più dettagliato ed eseguire procedure interventistiche mininvasive, a torace chiuso, mantenendo comunque una visione completa a 360 gradi. In altre parole, la visione cardiologica viene esplorata contestualmente in tre diversi modi su un unico sistema di integrazione di immagini. Inoltre, il nuovo angiografo consentirà di svolgere le procedure con una minore emissione di dose per il paziente'.