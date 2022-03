Carpi, 2 giorni di Convegno con eccellenza della cardiologia italiana

Presso la ormai consueta e prestigiosa sede dell’Auditorium San Rocco a Carpi, avrà luogo domani, venerdì 1 aprile e sabato 2 aprile la VII edizione del Congresso di Cardiologia Clinica e Sportiva espressione della Unità Operativa Complessa di Cardiologia diretta dal dottor Stefano Cappelli.La UOC di Cardiologia dell’Ospedale Ramazzini di Carpi fornisce assistenza cardiologica a tutta l’area Nord della Provincia di Modena per un totale di circa 180 mila abitanti. E’ caratterizzata da elevata capacità diagnostica e dotazione strumentale di II e III livello, come ad esempio la cardio-risonanza magnetica e la TAC-coronarica (quest’ultima metodica sara’ operativa a breve). Accanto alla abituale attività assistenziale, la mia unità operativa si caratterizza per due tematiche sulle quali siamo struttura di riferimento per tutto il territorio provinciale: la cardiologia Pediatrica e la cardiologia dello Sport.La Cardiologia Pediatrica di Carpi è un centro di riferimento territoriale presente da 10 anni al “Ramazzini di Carpi” che si avvale di cinque cardiologi in possesso del “master in cardiologia pediatrica e dell’eta’ evolutiva“ conseguito presso l’Università di Bologna. In collaborazione con il reparto di Pediatria diretto dal dottor Francesco Torcetta è in grado di seguire piccoli pazienti cardiopatici in regime di ricovero facendo riferimento, per i casi ad alta complessità, al centro cardio-chirurgico dell’Ospedale Sant'Orsola di Bologna. Già da diversi anni sono attivi ambulatori settimanali con prestazioni prenotabili a “CUP” dai Pediatri di libera scelta e dedicati sia allo screening che per -controlli clinico-strumentali a distanza (Ecocardiografici ed ECG grafici).La “Cardiologia dello Sport” è il vero fiore all’occhiello in quanto primo e forse unico esempio a livello nazionale. Trattasi di un servizio che garantisce una costante collaborazione con la 'Medicina dello Sport” aziendale ed extraziendale mediante percorsi diagnostico-terapeutici per soggetti che praticano attività sportiva agonistica e non agonistica in attesa del giudizio di idoneità. All’atleta che ci viene inviato dal Medico dello Sport per sospetta cardiopatia, è garantita una totale presa in carico da parte dei professionisti i quali, avvalendosi anche di indagini strumentali di secondo e terzo livello talora in collaborazione con il servizio di Radiologia diretto dal dottor Raffaele Sansone (RMN-cardiaca, Ecocardiogramma TT e Transesofageo, Test Cardiopolmonare, studio elettrofisiologico) sono in grado di escludere o di confermare qualsiasi patologia di natura cardiaca.Il Congresso “Cardio-Carpi”, è ormai da più di tre lustri un evento di grandissima rilevanza scientifica grazie alla presenza di opinion leaders di rilevanza internazionale che accettano il nostro invito a presenziare e relazionare sugli argomenti più “caldi” e controversi del momento.La prima è dedicata a tematiche di cardiologia clinica, vengono cioè trattati gli argomenti che si ritrovano quotidianamente nella attività pratica di un reparto di cardiologia e che affliggono la stragrande maggioranza dei pazienti afferenti alla nostra struttura ospedaliera e ai nostri ambulatori divisionali. Tale parte di congresso è tenuta in collaborazione con ARCA, (Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali), la società scientifica che raccoglie i cardiologi che espletano la propria attività prevalentemente in regime extra-degenziale. La unità operativa del dottor Cappelli conta ben due esponenti (su un totale di 7) nel Direttivo Regionale di ARCA, lo stesso Cappelli e il dottor Patrizi.La seconda giornata viene invece dedicata a tematiche di cardiologia sportiva ed il programma è redatto in stretta collaborazione con la Società Italiana di Cardiologia dello Sport (SIC Sport) di cui Patrizi, è attualmente vice-presidente Nazionale. La SIC Sport ha una storia ormai più che quarantennale e al congresso prenderà parte, tenendo una lettura magistrale, il professor Zeppilli, socio fondatore di tale società e già ordinario di Medicina dello Sport al Policlinico Gemelli, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, nonché Direttore del Settore Medico della Federcalcio e Responsabile Sanitario della Nazionale di Calcio. L’altra lettura magistrale del Congresso sarà tenuta dal professor Pelliccia, dell’Istituto di Scienza e Medicina dello Sport del CONI all’Acqua Acetosa a Roma, che è il primo nome estensore delle Linee Guida Europee sulla Cardiologia Sportiva.