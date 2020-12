Carpi, dottor Di Donato va in pensione ma resta in prima linea

È in pensione dallo scorso primo novembre, ma anziché appendere il camice al chiodo ha deciso di restare in ospedale a dare una mano ai colleghi e continuare ad assistere i pazienti, come ha sempre fatto con grande professionalità e sensibilità in quasi quarant’anni di carriera. Dietro alla decisione del dottor Carlo Di Donato, ex direttore della Medicina Interna dell’Ospedale Ramazzini di Carpi, c’è tutta la passione per il proprio lavoro ma anche tanto senso di responsabilità, in un periodo complicato per il mondo sanitario.

Dopo aver raggiunto i termini per il congedo, Di Donato non ci ha pensato due volte e si è messo a disposizione dell’Azienda USL, che ha accolto con orgoglio e gratitudine la scelta. Per i prossimi mesi l’ex primario continuerà ad essere in forze all’Unità operativa di Medicina Interna, in particolare nell’area dedicata ai pazienti non affetti da Covid.

64 anni, specializzato in Geriatria e Gerontologia, Ematologia generale e Medicina Interna, Di Donato ha iniziato la sua carriera professionale in provincia di Reggio Emilia con diversi incarichi di medicina territoriale, prima di approdare, nel 1991, nel modenese. Dopo le parentesi come responsabile dell’U.O. di Medicina Interna prima all’Ospedale di Pavullo (2001-2002) e poi a Vignola (2002-2007), arriva a Carpi, dove dirigerà il reparto per 13 anni, in continuità con il grande esempio lasciato dal dottor Carlo Carapezzi, di cui è stato allievo e collaboratore. All’attivo ha oltre 200 pubblicazioni scientifiche e numerose partecipazioni in qualità di docente o relatore a corsi e convegni di livello nazionale.

“La scelta di rimanere alcuni mesi al lavoro – affermano Stefania Ascari e Andrea Ziglio, rispettivamente direttore del Distretto di Carpi e direttore medico del Ramazzini – rende onore al dottor Di Donato, che ringraziamo di cuore a nome di tutta l’Azienda USL. In questo particolare momento, poi, la decisione assume ancora più valore: la trasmissione di competenza, esperienza e professionalità da parte del dottor Di Donato è sinonimo di garanzia nella qualità dell’assistenza attuale e futura per tutti i carpigiani”.