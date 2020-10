Carpi e Mirandola, ristoratori (e non solo), in piazza contro il DPCM

Dopo Modena e Sassuolo, anche Carpi e Mirandola hanno visto scendere in piazza centinaia di titolari e gestori di bar, ristoranti e attività dirattamente colpiti dalla chiusure imposte dal DPCM del 25 ottobre. Le piazza si sono riempite di centinaia di persone unite dalla contrarietà ad un provvedimento che va a colpire indistintamente chi ha rispettato le regole e ha garantito la sicurezza, e oggi chiede di potere continuare a lavorare. Entrambe le manifestazioni, a Carpi e a Mirandola, si sono svolte nel pieno rispetto delle regole di distanziamento e senza tensioni.



E proprio rispetto a queste manifestazioni, il sindaco di Modena, intervenendo oggi in Consiglio Comunale ha affermato, in riferimento al sit-in di due ore sere fa a Modena 'che la contestazione è stata soprattutto sul metodo: i modenesi sono una comunità seria, sono consapevoli che ci sono diritti e doveri, sono pronti a investire risorse e accettare protocolli o regole stringenti per il bene pubblico, ma in cambio vogliono vedere confermato il diritto al lavoro e la propria realizzazione professionale. Aver realizzato che la chiusura sarebbe arrivata comunque, nonostante gli sforzi fatti, ha generato delusione e frustrazione. Sono ragioni che comprendo. Malumore, stanchezza, preoccupazioni sono forti, il diritto di manifestare è garantito, ma guai a lasciare il campo alle strumentalizzazioni e alla violenza”