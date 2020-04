Carpi, Ramazzini saturo: il sindaco chiede unità mediche prefabbricate

Tamponi per operatori sanitari e nelle residenze anziani, più mascherine, più infermieri e, soprattutto, l'ipotesi di comprare realizzare unità mediche prefabbricate dotate di dispositivi di bio contenimento per garantire la sicurezza di un reparto di malattie infettive. Sono queste le richieste che il sindaco di Carpiha inviato una settimana fa al direttore generale Ausl di Modenae rese note oggi sui canali social del sindaco.L'allarme lanciato sulle condizioni del Ramazzini in particolare è netto: 'I limiti strutturali e logistici dell'ospedale Ramazzini sono evidenti - scrive Bellelli -. Per la sicurezza di pazienti e operatori il Ramazzini non può ospitare un numero maggiore di pazienti Covid positivi rispetto agli attuali'. La soluzione? O trasferire i pazienti al Policlinico oppure - come spiega Bellelli - realizzare unità ospedaliere preabbricate a Carpi.