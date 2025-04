Carpi: smantellata rete di spaccio, nove persone fermate

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Cinque misure cautelari: una custodia in carcere, un arresto domiciliare, due obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria e un divieto di dimora a Modena e provincia nei confronti di nove persone, sette uomini e due donne. Questi i risultati dell'operazione antidroga dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carpi scattata il 2 aprile, risultato finale di una serie di indagini iniziate nel 2023 e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena.



L'indagine, avviata il 22 maggio 2023 con l'arresto in flagranza di un 30enne di origini tunisine per detenzione ai fini di spaccio di cocaina, ha portato allo smantellamento di una rete di spaccio che coinvolgeva 9 persone, tra cui 7 uomini e 2 donne. ​



Grazie a intercettazioni telefoniche e ambientali, analisi di tabulati telefonici, pedinamenti e testimonianze, gli inquirenti hanno accertato oltre mille cessioni di stupefacenti, identificando 80 acquirenti e sequestrando circa 150 grammi di cocaina e 230 grammi di hascisc. ​Il fulcro dell'attività illecita era l'abitazione di un tunisino 48enne, situata al sesto piano di un edificio dotato di un ascensore attivabile solo con tessera magnetica. ​ Gli acquirenti, per non destare sospetti, avvisavano il pusher della loro presenza all'interno del montacarichi, consentendo la consegna dello stupefacente, soprannominato 'panino'. ​Le cessioni avvenivano anche in altri luoghi di Carpi, come parcheggi pubblici (tra cui quello dell’ospedale Ramazzini), bar e aree verdi, con gli spacciatori che si spostavano in bicicletta o monopattino. ​Le prove raccolte hanno permesso alla Procura di richiedere misure cautelari, accolte dal Giudice per le Indagini Preliminari di Modena. ​ Il 2 aprile 2025, i Carabinieri hanno eseguito 5 misure cautelari: una custodia in carcere, un arresto domiciliare, due obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria e un divieto di dimora a Modena e provincia. ​