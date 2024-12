Carpi, alla guida ubriaco e senza patente si schianta: denunciato

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La Polizia Locale, intervenuta sul posto per i rilievi di legge, ha effettuato i controlli con l’etilometro sul conducente, rilevando una percentuale di alcool nel sangue quattro volte superiore al limite di legge. Inoltre, a seguito degli accertamenti nella banca dati delle persone abilitate alla guida, gli agenti hanno constatato che l’uomo era privo di patente di guida. Hanno così proceduto al sequestro dell’autovettura ai fini della confisca, oltre che alla sanzione per perdita di controllo del veicolo e guida senza patente. E’ stato poi denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per guida in stato d’ebbrezza.

“Questo tipo di intervento, per cui ringrazio la Polizia Locale, ci sprona ad andare avanti nella sensibilizzazione sul tema della guida sicura - commenta l’assessore alla Sicurezza Paola Poletti -. Fortunatamente, in questo caso, non ci sono stati danni né il conducente in stato d’ebbrezza né a parti terze, ma spesso accade che siano coinvolte persone innocenti e che ci siano anche gravissime conseguenze. Oltre al controllo sulle strade, la gestione della segnaletica e dei rilevatori di velocità, è necessario proseguire, come stiamo facendo con gli agenti di Polizia Locale anche in Piazza Martiri, nelle attività di informazione sui rischi di mettersi alla guida in stato d’ebbrezza, per sé e per gli altri'.