Casa della Salute di Carpi, cantiere infinito: ripresi i lavori

I lavori di abbattimento proseguiranno per un periodo di circa un mese , al termine del quale la restante porzione di edificio sarà riconsegnata al Comune di Carpi, mentre nell’area in cui è avvenuta la demolizione proseguiranno le attività di realizzazione della Casa della Salute.

Dopo la sosta forzata a causa dell’emergenza Covid, sono ripresi i lavori di realizzazione della Casa della Salute di Carpi . Un cantiere da 4 milioni di euro rimasto bloccato a lungo dopo il fallimento della casertana Tes , lo scioglimento del contratto con Elettroservice Group Srl e l'affidamento a Iti impresa . La scorsa settimana Azienda USL di Modena e Comune di Carpi hanno effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento del cantiere: dopo gli scavi iniziali, hanno preso il via le operazioni di demolizione di parte dell’ex Stazione delle Autocorriere , che lascerà il posto proprio all’importante struttura sanitaria.

