Caso Amo, dipendente licenziata vinse il bando nel 2020: nella sezione trasparenza tutto cancellato

Inizia a delinearsi il quadro relativo alla dipendente ritenuta responsabile dell'ammanco da 400mila euro (con i bonifici 2025 saliti a 500mila) in Amo, almeno per quanto riguarda la genesi del suo approdo nell'azienda. A riguardo il presidente della Provincia di Modenaha detto chiaramente che va condannato il comportamento di chi 'ha rubato' ( qui il video ). La stessa Amo, amministrata dache ha presentato denuncia in Procura il 25 giugno, ha dichiarato che 'le anomalie individuate sarebbero iniziate nel 2019' e scoperte solo il 16 aprile 2025 e che ha provveduto a licenziare la donna.Ebbene, in base ai documenti che abbiamo recuperato, la dipendente in questione avrebbe superato un 'Avviso di selezione per figura amministrativo-contabile' in Amo pubblicato il 28 settembre 2020 a firma dell'allora direttore Amo Alessandro Di Loreto, con domande da presentare entro il 30 ottobre 2020, termine poi prorogato al 3 dicembre. Alla fine di quella selezione venne stilata una graduatoria dei candidati idonei: di fatto, su 8 candidature, due persone e la vincitrice fu proprio la dipendente che Amo ora accusa dell'ammanco. Stando al quadro emerso, dunque, la funzionaria oggi licenziata avrebbe vinto il 'bando' nel 2020 (venendo poi assunta nel 2021), ma le anomalie sarebbero iniziate un anno prima.Del resto, in una recente intervista su un quotidiano locale, Di Loreto stesso (oggi assessore a Carpi) afferma di averla assunta in prima persona nel 2019, quindi la donna potrebbe aver iniziato in precedenza la collaborazione esterna o con contratti atipici per poi essere stabilizzata grazie alla selezione citata che l'ha premiata.L'avviso di selezione pubblica al momento è scomparso dalla sezione trasparenza di Amo (qui il link non più accessibile https://www.amo.mo.it/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/avviso-di-selezione-per-figura-amministrativo-contabile/), ma la redazione de La Pressa ne è venuta in possesso ( qui ).In ogni caso come si evince da una determinazione del 22-01-2021 dell'allora Amministratore Unico Andrea Burzacchini, sempre in nostro possesso, il 14 dicembre si insediò la Commissione valutatrice (composta dallo stesso Di Loreto come presidente e da Davide Bartoli e Davide Manelli) e la graduatoria finale che vide primeggiare detta dipendente venne approvata il 14 gennaio 2021.L'assunzione si è poi perfezionata nel febbraio 2021, come si evince dal Bilancio Amo al 31-12-2020 Un bilancio,, in cui si legge: 'Nell’ultimo trimestre del 2020 si è svolta la selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di una figura professionale da inserire nel settore amministrazione e contabilità della società, in sostituzione di una unità di personale in quiescenza dal primo novembre 2020.L’assunzione si è perfezionata nella seconda metà di febbraio 2021. Contestualmente è stato risolto il contratto di consulenza contabile con il dr. XXXXX di Modena'.