Castelfranco, altro alunno delle scuole di Manzolino positivo al Covid

Si rende comunque necessario disporre l’isolamento domiciliare dei ragazzi per un periodo di 14 giorni dall’ultimo giorno di frequenza scolastica, il cui termine è previsto il 3 ottobre. Prima del termine dell’isolamento sarà effettuato il tampone di controllo, in base all’esito del quale sarà disposta la fine dell’isolamento o altro provvedimento. L’obbligo di isolamento riguarda solo gli studenti della classe e non i loro familiari.

