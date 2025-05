Castelfranco, guasto a tromba del treno sveglia tanti cittadini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Un guasto alla tromba del treno, quella che serve a segnalare il passaggio del convoglio. Sarebbe questa la causa all'origine di un rumore descritto come estremamente forte avvertito la notte scorsa, poco dopo le 23, tra le province di Modena e Bologna. Esattamente lungo la linea sulla quale transitava il treno in questione. La gran parte delle segnalazioni, anche alle forze dell'ordine, dal comune di Castelfranco Emilia, che si trova proprio a metà strada fra Modena e Bologna.

Il rumore della tromba del treno ha svegliato numerosi cittadini, come gli stessi hanno testimoniato direttamente sui social già pochi minuti dopo il passaggio del treno. Non solo segnalazioni sono giunte anche alle forze dell'ordine, poiché chi ha avvertito il suono non riusciva a darsi una spiegazione di cosa stesse accadendo.