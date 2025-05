Cavallino Classic Modena 2025: concorso dell'eccellenza Ferrari

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Una delle prime decisioni prese da Luigi Orlandini, dopo la sua nomina a Presidente e CEO di Cavallino Inc.- la società americana organizzatrice dello storico Cavallino Classic di Palm Beach - è stata quella di rendere omaggio a Modena, città natale di Enzo Ferrari, con la creazione di un evento esclusivo. È così che nasce Cavallino Classic Modena: un Concorso d’Eleganza pensato per celebrare il luogo dove il mito e la storia Ferrari hanno avuto origine.

L’evento si distingue per un’impostazione votata all’eccellenza assoluta, con la stessa riconosciuta giuria di Palm Beach e un’accuratezza quasi maniacale nella selezione delle vetture, ammesse solo se capaci di riproporre appieno lo spirito e la storia della Casa di Maranello.

Guidato da uno dei principi cardine di Enzo Ferrari-saper innovare e cogliere le opportunità guardare sempre avanti, Orlandini ha avviato una collaborazione con lo chef Massimo Bottura, scegliendo la magnifica cornice ottocentesca di Casa Maria Luigia come sede dell’evento.Sabato 17 maggio, dopo la cerimonia di accoglienza e il posizionamento delle vetture previsto per il venerdì, si svolgeranno le operazioni di giudizio. Le auto poi, nel primo pomeriggio, sfileranno per le vie del centro storico di Modena, con arrivo al Museo della Casa Natale di Enzo Ferrari. La sera, nuovamente a Casa Maria Luigia, presente anche Massimo Bottura, Luigi Orlandini e Enzo Mattioli Ferrari - discendente diretto di Enzo Ferrari - insieme ai vertici di Ferrari, annunceranno i vincitori.La cena del sabato rappresenta uno dei momenti più attesi. Per l’occasione, Bottura proporrà un menu ispirato alla sua leggendaria Osteria Francescana, tre stelle Michelin, offrendo agli ospiti un viaggio gastronomico, intreccio di creatività, memoria e passione. L’edizione 2025 non sarà solo una passerella di modelli Ferrari iconici di ogni epoca, ma celebrerà anche una ricorrenza fondamentale nella storia della Casa: il cinquantesimo anniversario della 308 GTB. Questo modello ha segnato numerosi primati, essendo la prima Ferrari costruita in diverse migliaia di esemplari e la prima V8 stradale prodotta a Maranello. Tra le altre classi rappresentate vi saranno le Ferrari a 12 cilindri a motore anteriore, quelle delle leggendarie 250, le 275, le V8 da strada e da corsa, le Dino e modelli dell’eccellenza di ogni epoca.