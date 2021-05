Centro Pettirosso, corso per gli agenti della polizia locale

Sabato 22 maggio alle 15 il Sulpl ha organizzato, con la collaborazione del Centro 'Il Pettirosso', un corso di formazione rivolto agli appartenenti alla Polizia Locale sulla gestione delle emergenze selvatiche.L'aggiornamento sarà tenuto da Piero Milani, direttore del Centro Recupero Animali Selvatici con sede a Modena in via Nonantolana 1217.Il Centro da anni è attivo non solo sul territorio provinciale, in quanto la professionalità e la disponibilità dei volontari hanno ormai raggiunto il territorio nazionale.Questo sarà il primo corso rivolto agli appartenenti forze di polizia per fornire prezioso contributo agli agenti chiamati sempre più spesso ad intervenire in caso di animali selvatici in difficoltà, la cui presenza è segnalata sempre più spesso anche in ambito urbano.Per ulteriori informazioni 3357742996.