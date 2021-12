CGIL e Uil chiamano la sinistra alla piazza del 16: risponde il PRC

'Lo sciopero generale è una risposta giusta e necessaria alle scelte del governo che aveva l'occasione di utilizzare le risorse del PNRR e della manovra di bilancio per restituire un po’ di quanto è stato tolto a lavoratrici e lavoratori, ai ceti popolari impoveriti e privati di diritti da decenni di politiche neoliberiste'Rifondazione Comunista Emilia-Romagna lancia così l'adesione allo Sciopero Generale indetto da Cgil e Uil e a partecipare alle manifestazioni del 16 dicembre, rispondendo anche all'appello lanciato dai due segretari sindacali ai partiti della sinistra di unirsi alla mobilitazione del 16Nel video le ragioni della mobilitazione da parte dei segretari regionali di CGIL e Uil'La piattaforma dello sciopero pone alcune questioni che anche noi riteniamo essenziali – precarietà, pensioni, fisco, lavoro – che non hanno ricevuto alcuna risposta da un governo che distribuisce enormi risorse alle grandi imprese' - afferma la segreteria regionale di Rifondazione Comunista.'Mi auguro che governo e Cgil e Uil trovino le ragioni per il dialogo e un accordo'. Questo l'auspicio che lancia il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini questa mattina a margine di un convegno della Fit-Cisl a Riccione in provincia di Rimini. 'Capisco le ragioni di chi protesta- argomenta- la riforma fiscale andrebbe migliorata e l'attenzione alle fasce più deboli dovrebbe essere anche in misura maggiore', comunque 'sono d'accordo sulla misura fiscale per i ceti medi'. Tuttavia 'dividere l'unità sindacale da un lato e lo sciopero in piena pandemia dall'altro non so se tutti lo capiscono'. È 'legittimo- conclude Bonaccini- e capisco alcune ragioni, ma mi piacerebbe si trovassero le motivazioni per unità e condivisione perché più siamo uniti meglio è per il Paese'