Chiedo a tutti i grandi del mondo: aiutatemi!

Grazie al giovane alunno della scuola Sant'Agnese e alla sua mamma. La sua lettera è stata pubblicata, come le tantissime altre e i disegni giunti alla redazione de La Pressa e firmati dai bambini. Questo è stato un compito assegnato dalle maestre: scrivere come stanno, un pensiero su quello che succede. E questo piccolo essere umano con un cuore grande più di quanto lo abbiamo noi grandi ha scritto questo.Bimbo del mondo nuovo, 8 anni, scuola Sant’Agnese Modena.

Lettera al mondoCiao Maestra D. come digitale e come Daniela.Io sto bene ma ho capito che noi, questa folla di umani, abbiamo fatto ammalare il mondo, la Terra e noi stessi. Mi hai insegnato sempre a prendermi cura dell'ambiente e io l'ho fatto ma non ha funzionato. Allora chiedo a te che sei grande e a tutti i grandi del mondo: aiutatemi!Io sono felice anche senza le vostre guerre, fermiamoci tutti, anche voi grandi.Io non sono capace perchè sono piccolo ma voi grandi fate la pace, curate tutti i mali di questa Terra e continueremo a farlo anche noi piccoli.