Chikungunya, 41 casi accertati in provincia di Modena

Sono 41 i casi accertati di Chikungunya in provincia di Modena. Si tratta di 16 uomini e 25 donne, compresi tra i 14 e i 98 anni. Nessuno è in gravi condizioni di salute. Il Comune principalmente coinvolto è Carpi (36 casi ad oggi) a cui si aggiungono i Comuni di Modena, San Prospero, Concordia sulla Secchia e Soliera (frazione di Limidi).

I casi di Modena e Soliera sono da considerarsi non più a rischio di trasmissione del virus alle zanzare. In particolare, i casi emersi a Carpi sono anche legati ad una ricerca attiva, grazie all’attività di prelievo e ad una sensibilizzazione dei cittadini e del personale sanitario.

Dall’indagine epidemiologica condotta fino ad oggi, ancora in fase di svolgimento, i contagiati non sono rientrati da viaggi all’estero, tranne il caso residente a Modena.

