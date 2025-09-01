Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Chikungunya a Modena: disinfestazioni nella zona di via Siena

Chikungunya a Modena: disinfestazioni nella zona di via Siena

L’ordinanza firmata dal sindaco dispone che venga concesso agli addetti alla disinfestazione l’accesso alle aree aperte degli edifici per effettuare trattamenti

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Si svolgono, in via cautelativa, nelle notti tra il 2 e il 5 settembre una serie di interventi di disinfestazione previsti in seguito a un sospetto caso di Chikungunya a Modena.
L’area di intervento del nuovo caso sospetto si trova vicino a via Siena. Per precisione i trattamenti di disinfestazione interesseranno i seguenti tratti stradali: via Francesco Ghiaroni ai civici 81, 110, 113, 115, 120, 121, 126, 130, 131, 134, 134/1, 134/2, 145; via Livorno ai civici 14, 14/1, 14/2, 20, 28, 31, 32, 40, 47, 54, 56, 74; via Siena ai civici 6, 20, 20/1, 20/2, 21, 27, 33, 35, 36, 45, 45/1, 46, 47, 64, 71; via Vittorio Bachelet al civico 40; viale Carlo Alberto Dalla Chiesa ai civici 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 61, 61/A, 62, 63, 65.
Il Piano di sorveglianza arbovirosi 2025 predisposto dalla Regione prevede in questi casi l’effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali per un raggio di 100 metri dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio.
Il piano stabilisce, in particolare, tre interventi in successione: la disinfestazione con adulticidi per la massima riduzione possibile della popolazione di zanzare per tre notti consecutive; trattamenti larvicidi nella tombinatura pubblica dal mattino di domani, martedì 2 settembre; la rimozione dei focolai in aree private, con interventi porta a porta che saranno effettuati nella mattinata di mercoledì 3 settembre.
L’ordinanza firmata dal sindaco dispone quindi che venga concesso agli addetti alla disinfestazione l’accesso alle aree aperte degli edifici per effettuare i trattamenti, che siano rimossi i focolai larvali presenti nelle aree cortilive private e indica, tra le misure di precauzione, la chiusura delle finestre durante le ore notturne. Finestre e porte ben chiuse nella notte, quindi, e sospensione del funzionamento degli impianti di ricambio dell’aria. Inoltre, vanno tenuti al chiuso gli animali domestici e devono essere protetti con teli di plastica i loro ricoveri all’aperto e le suppellettili, come ciotole e abbeveratoi. Anche la frutta e la verdura degli orti deve essere protetta in modo ermetico. Per consumare frutta e verdura irrorate con insetticidi sarà necessario aspettare 15 giorni, dovranno essere lavate abbondantemente e la frutta dovrà essere sbucciata. Mobili e giochi per bambini rimasti all’esterno ed esposti al trattamento dovranno essere puliti utilizzando guanti lavabili o a perdere.
In caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte del corpo interessata con acqua e sapone.
Durante gli interventi porta a porta del tre settembre gli incaricati non entreranno in casa, dovranno solo poter accedere alle aree esterne e saranno identificabili per pettorina ad alta visibilità e tesserino di riconoscimento.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Giovanardi insiste: 'Volley in piazza Roma, baracconata di chioschi desolatamente vuoti'

Giovanardi insiste: 'Volley in piazza Roma, baracconata di chioschi desolatamente vuoti'

Modena, via Canalino: bici elettrica prende fuoco, anziano in sella soccorso dal 118

Modena, via Canalino: bici elettrica prende fuoco, anziano in sella soccorso dal 118

Modena, con l'Avellino un pari pieno di recriminazioni

Modena, con l'Avellino un pari pieno di recriminazioni

Modena - Avellino il post partita con Sottil e Defrel: un risultato che sta stretto

Modena - Avellino il post partita con Sottil e Defrel: un risultato che sta stretto

Il Modena beffato da due pali: 1-1 contro l'Avellino

Il Modena beffato da due pali: 1-1 contro l'Avellino

Coppa Italia, Cittadella Vis Modena eliminato dalla Correggese ai rigori

Coppa Italia, Cittadella Vis Modena eliminato dalla Correggese ai rigori

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica

Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica

Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico

Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico

Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionata

Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionata

Modena, torna il falso volantino del 'Ministero dell’Interno': segnalazioni in zona Est e zona Musicisti

Modena, torna il falso volantino del 'Ministero dell’Interno': segnalazioni in zona Est e zona Musicisti

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli Recenti Ipsia “F.Corni”: al via, in anticipo, l'innovativo percorso professioni sanitarie - odontotecnico

Ipsia “F.Corni”: al via, in anticipo, l'innovativo percorso professioni sanitarie - odontotecnico

I salotti Vip che cambiano il Braglia

I salotti Vip che cambiano il Braglia

Tola Dolza: a Maranello una camminata in ricordo di Monica Mammi

Tola Dolza: a Maranello una camminata in ricordo di Monica Mammi

L'auto solare made in Maranello sul podio nella gara nel deserto australiano

L'auto solare made in Maranello sul podio nella gara nel deserto australiano