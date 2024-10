Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Durante il controllo, sono state individuate 133 confezioni di alimenti per animali da compagnia che risultavano scadute e quindi non conformi alle norme di sicurezza alimentare. Il valore commerciale complessivo degli alimenti sequestrati ammonta a circa 500 euro. Al legale responsabile dell'attività commerciale è stata comminata una sanzione amministrativa di 500 euro per la violazione delle norme sanitarie relative alla conservazione e commercializzazione dei prodotti per animali.