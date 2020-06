Cinema, il Victoria per ora non riapre: ma il 18 regala gadget a tutti

Il 18 giugno il Victoria Cinema di Modena compie 12 anni ma, restando ancora chiuso, non avrà la possibilità di festeggiarlo nel solito modo. 'Sì, purtroppo non possiamo ancora aprire il nostro cinema - spiega Jessica Andreola, direttrice del multisala - ma le ragazze del cinema sono riuscite comunque ad ideare qualcosa'.

Infatti il 18 giugno dalle 18 alle 21 le sbarre del cinema saranno aperte per un drive-through. Sarà possibile passare davanti all’entrata del cinema in sella alla macchina o altro mezzo di trasporto e ritirare i regali che lo staff del Victoria hanno preparato: segnalibri, poster e snack per portare un pò di cinema a casa.

Per l’occasione anche la libreria del cinema sarà aperta dalle 17 alle 22 e tutti i ristoranti della piazzetta offriranno uno sconto del 20% sulla consumazione della cena. E a quando la riapertura? Al momento non è ancora stata fissata una data nonostante il via libera da oggi della Regione.