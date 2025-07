Circola in auto con un'ascia: denunciato 50enne

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C... Continua

L'auto proveniva da via Buozzi a Modena e ha generato il sospetto degli agenti della Squadra Volante che hanno deciso di intimare lo stop, nei pressi di strada Attiraglio. Nel corso dell’identificazione e delle verifiche sul veicolo, gli agenti hanno rinvenuto tra i sedili un’ascia di medie dimensioni, che è stata sottoposta a sequestro penale. L'uomo, 50enne italiano, già conosciuto alle Forze dell’ordine, è stato denuncia per il reato di porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.

