Cittadina modello: omaggiata dal questore per alto senso civico

Nel corso della cerimonia per la Festa della Polizia di Stato, un importante riconoscimento è stato assegnato alla signora Dina Gambi, cittadina modenese che ha dimostrato un alto senso civico e una significativa collaborazione con le forze dell'ordine.

L’attestato di 'sicurezza partecipata', consegnato direttamente dal Questore della Provincia di Modena Donatella Dosi, è stato conferito per il ruolo determinante della signora Gambi nell’arresto in flagranza, lo scorso febbraio 2025, di un uomo accusato del reato di furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale.



Le parole incise sulla pergamena sintetizzano il valore del gesto: 'Alla signora Dina Gambi per l'alto senso civico dimostrato nella collaborazione con la Polizia di Stato, determinante ai fini dell'arresto in flagranza di reato'.

Nel febbraio scorso, infatti, la signora Gambi, testimone diretta di una rapina in corso in un negozio, non ha esitato a chiamare il numero di emergenza, consentendo alle forze dell'ordine di intervenire tempestivamente e arrestare i responsabili del furto.Questo attestato non è solo un riconoscimento personale, ma rappresenta anche un omaggio a tutti coloro che, con senso civico e spesso sfidando timori e paure, collaborano con le istituzioni per garantire la sicurezza pubblica. Attraverso questa cerimonia, la Polizia di Stato ha voluto ribadire l'importanza della denuncia come elemento fondamentale della sicurezza partecipata e ha espresso gratitudine verso i cittadini che ogni giorno decidono di non voltarsi dall'altra parte di fronte ai reati.