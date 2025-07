Colpi di arma da fuoco al parco Amendola, ma il gallo canterino sopravvive

Una tranquilla mattina d’estate si è trasformata, ieri, in un episodio degno di una commedia. Anche se con risvolti pericolosi. Siamo nel confine sud del parco Amendola, nell'area di via Coppi. I residenti, ormai abituati al canto instancabile del noto galletto che da mesi scorrazza libero tra aiuole e sentieri, sono stati svegliati stavolta non dal consueto chicchirichì... ma da colpi d’arma da fuoco.



Intorno alle 5:50, il silenzio dell’alba è stato rotto da almeno due spari secchi, uditi distintamente da diverse abitazioni che si affacciano sul lato sud del parco. Immediata la chiamata alle forze dell’ordine. Immediato l'intervento. Vengono effettuati controlli nella zona, senza però rinvenire bossoli o tracce evidenti di proiettili. Nessun ferito.

Tra diversi residenti serpeggia l'ipotesi che a sparare sia stato qualcuno forse un cacciatore infastidito dal canto del galletto. A fare il resto il caldo estivo che a volte, gioca brutti scherzi. Ipotesi, appunto.



Il bersaglio potrebbe comunque essere, tutti gli effetti, lui: il galletto del Parco Amendola, già diventato una piccola celebrità locale. Alcuni lo fotografano e lo difendono, altri lo maledicono sottovoce ogni mattina.

L'ipotesi che qualcuno abbia tentato di zittire il pennuto, anche con colpi non diretti al bersaglio, è comunque reale e nonostante la particolarità da commedia, rimane la gravità del fatto è di un possibile reato. L’utilizzo di armi — anche non letali — in ambito urbano è vietato e pericoloso.

Le ricerche per individuare l'autore del gesto sono in corso così come, pare, le ricerche dell'amato da molti e dell'evidentemente odiato da alcuni, galletto.