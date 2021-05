Comune Modena: altri 200 mila euro per due mesi per gestione multe

I bilanci di previsione e consuntivi lo confermano. Il numero di sanzioni amministrative che il Comune di Modena prevede di comminare ogni anno, e che effettivamente finiscono per essere fatte, è in continuo aumento. L'ultimo bilancio parla di una previsione di 20 milioni di euro, soprattutto derivante da sanzioni per mancato rispetto delle norme del codice della strada. Importi altissimi in entrata al bilancio comunale, raddoppiati in pochi anni, capaci di incidere sugli equilibri del bilancio stesso.La funzione di prevenzione e di sicurezza che viene dichiaratamente posta alla base della spesa per l'acquisto o il noleggio di dispositivi di ultima generazione per la rilevazione elettronica ed automatizzata delle infrazioni, sembra andare di pari passo con la loro importanza anche in termini di bilancio.A Modena, negli ultimi anni, il numero di multe è aumentato al punto da avere portato, già da tempo, alla gestione esternalizzata del servizio di elaborazione delle sanzioni e della loro postalizzazione. Dall'aprile del 2014, sulla base dell'adesione alla convenzione stipulata nel 2013 dall'Agenzia regionale Intercent-ER (di fatto la centrale acquisti della pubblica amministrazione gestita dalla Regione Emilia-Romagna), il Comune di Modena, per il servizio di gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni alle norme del Codice della Strada, ha fatto affidamento al raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Megasp Srl, con sede in Padova, e Ge.fi.L. S.p.A, con sede a La Spezia. La particolarità modenese è che tale contratto di servizio con le due ditte è stato prorogato dal 2014, ben 8 volte, fino ad oggi.In particolare, nel 2016 venne disposta la prima proroga del contratto stipulato nell'aprile del 2014 a seguito di adesione a convenzione Intercent-ER. Poi altre 7, alle medesime ditte oggetto della convenzione: due prorogne nel 2017, tre nel 2018, una nel 2019 e una nel 2020. Con quest'ultima era stato prorogato il contratto alle medesime condizioni dell'originario, dopo 7 di proroghe anni, sino al 30 aprile 2021.Nel frattempo il Comune per fare fronte all'enorme mole di multe comminate e dichiaratamente non più gestibile sulla base del personale garantito dal contratto oggetto della convenzione, decide di integrare tale servizio con l'individuazione di un soggetto capace di svolgere lo stesso servizio digestione e postalizzazione delle sanzioni amministrative conseguenti alle attività della Polizia locale.Qui, un altra particolarità, almeno rispetto alla tempistica, che si allunga. Tanto. Siamo al febbraio 2020. Con una determina, esecutiva il 04/03/2020, viene dato l'avvio alla procedura/gara per l'affidamento del servizio, ma qualcosa rallenta il tutto. La determina originaria viene modificata ed integrata da una del 15 dicembre. A dieci mesi dalla prima determina la procedura non è ancora entrata nel vivo. Lo entrerà all'inizio di marzo, due mesi fa, con la determina, esecutiva dal 2 marzo 2021 che nomina la Commissione giudicatrice per la procedura di affidamento del servizio di notifica.Il 17 marzo cambia il Responsabile Unico del procedimento e viene nominata Valeria Meloncelli, Dirigente. Ma i tempi a questo punto, ad oltre un anno dall'avvio della procedura per la ricerca del soggetto, stringono ancora. Soprattutto in riferimento alla scadenza del contratto con le ditte, spostata dopo l'ultima proroga, la settima, del 2020, appunto al 30 aprile 2021.La procedura oggi è ancora in corso e alla scadenza il soggetto che dovrà gestire il servizio integrativo a quello già in atto sulla base della convenzione, non c'è perché non è ancora stato scelto. Si aspetta la commissione che - conferma il comune nell'ultima delibera - sta ancora valutando le offerte presentate da diversi soggetti. Nel frattempo, quindi che si fa? Un altra proroga. quella oggetto di questo articolo e dalla quale siamo partiti. Proroga affidata agli stessi soggetti che già, dal 2014, sulla base della convenzione, stanno svolgendo il servizio. Il tutto con la disposizione di spesa da 200.000 necessaria alla gestione del servizio fino al 30 giugno 2021, di fatto 100.000 euro al mese per due mesi. In attesa che la commissione scelga il soggetto che dovrà gestire il servizio, dopo.Di seguito, integrale, il dispositivo della Determina n. 769/2021 del 28/04/2021, esecutiva dal 30 aprileD E T E R M I N A– di prorogare, per le motivazioni riportate in premessa, l'affidamento del servizio di gestionedelle sanzioni amministrative relative alle violazioni alle norme del Codice della Strada,leggi e regolamenti comunali, mediante adesione alla convenzione stipulata dall'Agenziaregionale Intercent-ER in data 16/09/2013, CIG 4622312487, e di cui al contratto prot. n.43776 del 9/4/2014 al Raggruppamento Megasp Srl - Ge.fi.L. SpA sino al 30/06/2021;– di ridurre la prenotazione dell'impegno di spesa n. 1363/0 assunta con determinazionedirigenziale n. 2806/2020 del 11/12/2020, per un importo pari ad € 200.000,00, sul capitolo5961 del PEG triennale, anno 2021, codice piano dei conti finanziario V° livello1.3.2.13.999, nelle more dello svolgimento della procedura di gara e dell'aggiudicazione delcontratto, dando atto che tale importo verrà impegnato successivamente sull'annualità discadenza del contratto per slittamento in avanti della relativa durata;– di impegnare la somma di euro 200.000,00, al capitolo 5961 del PEG triennale, anno 2021,codice piano dei conti finanziario V° livello 1.3.2.13.999, CIG 4622312487, in favore delRTI Megasp Srl - Ge.fi.L. SpA, in forza del contratto prot. n. 43776 del 9/4/2014 megliodettagliato in premessa;Gi.Ga.Nella foto il sindaco di Modena Muzzarelli il giorno della presentazione dell'auto attrezzata con il dispositivo Safer Traffic, per la rilevazione elettronica di un ampia gamma di infrazioni al codice della strada