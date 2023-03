Con le tasche piene di hashish: arrestato straniero irregolare

Nel corso dell'attività, intorno alle ore 20.40, gli agenti hanno notato l'uomo, che si era immesso a piedi da via Terranova in via Casalegno, e che alla vista della Polizia, aveva cambiato repentinamente direzione, allontandosi a piedi in direzione via Piersanti Mattarella.Una volta raggiunto dagli operatori, il 23enne ha lanciato in un cespuglio un bilancino di precisione, ancora intriso di stupefacente, e due panetti di hashish per un peso complessivo di 162,15 grammi, come accertato successivamente da prova narcotest. Nello zaino è stata rinvenuta una ulteriore dose di hashish e la somma in contanti di 160 euro.Dagli accertamenti contestuali all'arresto per detenzione ai fini dello spaccio è emerso che l'uomo era irregolare sul territorio nazionale. Ciò ha comportato anche una denuncia in stato di libertà per inosservanza delle norme sugli stranieri.