Confesercenti: 'Il Comune chiuda i cantieri il più presto possibile'

'I continui lavori in corso in centro a Modena hanno un impatto pesantissimo sulle attività commerciali circostanti, già pesantemente colpite dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria: il calo degli incassi, infatti, si accentua in quelle attività che hanno sede nelle aree interessate da chiusure per cantieri'. Così in una nota Confesercenti Modena torna sul tema dei lavori in centro storico 'I cantieri arrecano forti disagi ai fruitori del centro storico e scoraggiano i clienti di attività commerciali e turistiche che risentono negativamente della scarsa accessibilità di vie o parti di vie come Corso Canalchiaro e Via Canalino in particolare - sottolinea Daniele Cavazza, direttore Area Città di Modena di Confesercenti - Chiediamo pertanto all'amministrazione comunale di mettere in atto tutte le azioni affinchè le ditte assegnatarie terminino i lavori il più presto possibile, per avere la maggior parte delle aree libere per il Festival Filosofia. Sollecitiamo, inoltre, misure straordinarie a sostegno di queste imprese quali ulteriori sconti sui tributi comunali, oltre a quelli previsti dai regolamenti vigenti in periodo pre-Covid'.