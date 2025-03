Consiglio Notarile Modena: riconfermato il presidente Antonio Nicolini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A seguito dell’Assemblea collegiale per il rinnovo parziale dei componenti del Consiglio Notarile di Modena, Antonio Nicolini è stato confermato presidente dei notai modenesi.

È stato inoltre riconfermato il notaio Gianantonio Barioni, in scadenza, mentre la collega Caterina Siano è entrata, in qualità di consigliere, prendendo le consegne da Clorinda Manella, che ha scelto di non ricandidarsi.

Il resto del Consiglio resta invariato, con il segretario Marco Caffarri, il tesoriere Mara Ferrari e i consiglieri Carlo Camocardi, Antonio Diner, Flavia Fiocchi, Chiara Malaguti, Nicoletta Righi e Angela Scudiero.



Questo il commento del presidente Antonio Nicolini: "Mentre non posso che ringraziare Clorinda Manella per i suoi anni di impegno e dedizione al Notariato, che ha espresso in qualità di consigliere attivo e partecipe, mi accingo al contempo a dare il benvenuto nel ruolo a Caterina Siano, giovane collega che, insieme a Gianantonio Barioni, non potrà che stimolare il Consiglio Notarile nelle sue molte attività, sia di formazione e rapporto con i notai del Distretto, che di confronto e dialogo con le istituzioni, senza dimenticare il fondamentale incontro con i cittadini, attraverso iniziative specifiche come la presentazione delle Guide per il cittadino, redatte dal Consiglio Nazionale del Notariato insieme alle associazioni dei consumatori, o le partecipazione ad importanti eventi quali il Festivalfilosofia e il Memoria Festival, o ancora i tanti momenti di dialogo con studenti e associazioni. Qualunque sia il contesto, i notai modenesi portano il proprio contributo di professionisti e pubblici ufficiali che svolgono una fondamentale funzione antiprocessuale, prevenendo i contenziosi attraverso un preventivo controllo di legalità e il dovere di terzietà e composizione degli interessi delle parti. Siamo al servizio dei cittadini, e faremo sempre di più perché questa frase sia riempita di contenuti riconoscibili da tutti".