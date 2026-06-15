Consorzio Bonifica Burana, alla guida arriva l'ex direttore Aimag Davide De Battisti

Modenese, 56 anni, laureato in Ingegneria Civile Idraulica presso l’Università degli Studi di Ferrara, l'ex direttore Aimag Davide De Battisti è il nuovo Direttore Generale del Consorzio della Bonifica Burana.

'Ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata – afferma Davide De Battisti –. Mi appresto ad affrontare le nuove sfide che attendono il Consorzio e il territorio in cui opera con grande senso di responsabilità, mettendo a disposizione la mia esperienza e il mio impegno. Sono certo di poter contare sul supporto di una struttura altamente professionale e competente, con la quale lavoreremo insieme per perseguire gli obiettivi di crescita e sviluppo del Consorzio e della comunità che rappresenta'.

'Le competenze tecniche e manageriali, la profonda conoscenza del territorio e la lunga esperienza maturata rappresentano un patrimonio di grande valore che l’ingegner De Battisti metterà a disposizione del Consorzio della Bonifica Burana. Sono certo che potremo riporre nel suo operato la massima fiducia e gli rivolgo, a nome dell’Amministrazione e dell’intero Ente, i migliori auguri di buon lavoro e le più vive congratulazioni per il nuovo incarico - afferma il presidente Francesco Vincenzi -.

Negli ultimi anni il Consorzio ha dimostrato una forte capacità di interpretare e anticipare le esigenze di trasformazione del territorio, affrontando le sfide poste dai cambiamenti climatici e da condizioni sempre più complesse attraverso un importante programma di investimenti orientato alla prevenzione, alla sicurezza idraulica e alla disponibilità della risorsa idrica a sostegno dell’agricoltura e dell’ambiente. Il 2026 rappresenta un anno particolarmente significativo: entrerà infatti in funzione il nuovo impianto Cavaliera di Malcantone di Bondeno, il nuovo impianto Staggia di San Prospero e sarà pienamente operativa la rete infrastrutturale realizzata grazie ai cantieri finanziati dal PNRR, per un valore complessivo attorno ai 200 milioni di euro. Parallelamente, il Consorzio sarà impegnato nella realizzazione del nuovo impianto di Bomporto, un’opera attesa da decenni e destinata a segnare una svolta storica nella gestione delle acque del territorio. L’Amministrazione e tutta la struttura operativa dell’Ente lavoreranno al fianco del nuovo Direttore Generale per raggiungere gli importanti obiettivi che attendono il Consorzio nei prossimi anni'.