Contratto Federmeccanica: continuano gli scioperi nelle fabbriche

Nell’ambito delle 8 ore di sciopero proclamate a livello nazionale da Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil, l’articolazione dello sciopero è decisa di volta in volta. Ogni giorno le Rsu, unitamente alle Organizzazioni Sindacali, definiscono la modalità per portare avanti la protesta per riconquistare un tavolo di trattativa che discuta le richieste presentate nella piattaforma votata dai lavoratori e dalle lavoratrici metalmeccaniche.

Gli scioperi vogliono sollecitare la riapertura del confronto e proseguiranno fino a quando non ci saranno risposte alle richieste fatte su salario, precarietà, orario di lavoro, appalti e su ogni altro tema normativo ed economico della piattaforma.



In questa settimana stanno scioperando la Manitou di Castelfranco Emilia e la PM di San Cesario sul Panaro, la Bosch (sedi di Nonantola e Pavullo), System Ceramics, Titan, OMG, Sacmi, Fiori, ITM Italtractor, Faively, Ansatech, System Logistic, FIR, Belloi & Romagnoli, Fonderia Ghirlandina, Otis, Lamieral, Zincol, Atlantic Fluid, Cartech, Siti BT, Forghieri, Spindox, Magni, Wam, Tecno CM, Oli Spa, MTL, CMS.

Domani sono previsti nuovi scioperi articolati in Safim, Lamieral, Faively, Annovi Reverberi, LAG, Stilma Campogalliano, Otis, Ansatech, EME, OMG, Cartech, Turning Tech, Spindox, Becket, Tellure Rota, Italvibras, RCM, Life Electronica, WAM e Carprari.

Altri scioperi ancora saranno proclamati nei prossimi giorni.

Prosegue anche la campagna per esporre le bandiere di Fim, Fiom e Uilm davanti alle fabbriche per sollecitare Federmeccanica a tornare al tavolo a discutere le richieste dei metalmeccanici.