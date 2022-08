Clandestini trovati e ritrovati: rimpatri, arresti e denunce da Polizia di Stato e Carabinieri

Nel primo pomeriggio di ieri, nel corso dell’attività di pattugliamento in zona Bruciata, una Volante della Polizia di Stato ha invece proceduto al controllo di due soggetti, che si trovavano vicino ad un’autovettura in sosta nel parcheggio del Centro commerciale “Grandemilia”.



Entrambi privi di documenti, sono stati accompagnati in Questura per accertamenti più approfonditi, dai quali è emerso che uno dei due, gravato da precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, è rientrato in Italia arbitrariamente e senza alcuna autorizzazione dopo essere stato espulso coattivamente dal territorio nazionale nel maggio 2021, motivo per il quale gli agenti hanno proceduto al suo arresto.



L’altro, invece, irregolare sul territorio nazionale, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per inosservanza delle norme sugli stranieri.



Nela notte, i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno effettuato una serie di controlli nella zona della Sacca e sulla Nonantolana, volti a prevenire e contrastare la commissione di reati di strada e predatori, tra i quali anche lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di tali attività, intorno all’una, è stato intimato l’alt a un’autovettura notata in transito, con andamento incerto, lungo la Via Nonantolana. Il controllo con l’etilometro ha confermato che il conducente, un 43enne, stava guidando sotto l’influenza dell’alcool. La persona è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Modena per guida in stato di ebrezza e nei suoi confronti è stata applicata la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida per la sospensione.

Carpi: tentato furto aggravato: arrestato 26enne

I Carabinieri della Nucleo Radiomobile della Compagnia di Modena, nel pomeriggio di ieri, hanno tratto in arresto una persona per tentato furto aggravato.

Il giovane, con la stessa tecnica utilizzata il 5 agosto scorso presso un negozio di Carpi, questa volta ha fatto accesso in un centro commerciale di Modena tentando di asportare altri capi di abbigliamento, per un valore complessivo di 253 euro. Anche in questo caso, il personale addetto alla vigilanza, che aveva notato l’azione dell’uomo, ha allertato i Carabinieri i quali sono tempestivamente intervenuti traendo in arresto il 26enne. Nel precedente fatto, aveva tentato di asportare indumenti per un valore di oltre 200 Euro, venendo tratto in arresto dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Carpi.

Anche in quest’ultimo caso, la refurtiva è stata interamente recuperata e restituita. Nella mattinata è stato condotto presso il Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.