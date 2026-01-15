Controlli Carabinieri in zona Tempio-Stazione: un arresto

Operazione ad ampio raggio ieri sera, 14 gennaio 2026, nelle aree più sensibili del capoluogo. I carabinieri della Compagnia di Modena, affiancati dalla Squadra di Intervento Operativo del 5° Reggimento “Emilia Romagna”, hanno passato al setaccio la stazione ferroviaria e la zona Tempio, controllando 32 persone e notificando un ordine di allontanamento con divieto di stazionamento all’interno dello scalo ferroviario.

Durante i controlli, la situazione è degenerata in piazza Dante Alighieri, dove una 28enne reggiana ha rifiutato di fornire le proprie generalità tentando di allontanarsi. Una volta raggiunta, la giovane ha afferrato un tavolino da un locale e lo ha scagliato contro i militari, colpendone uno con calci nel tentativo di sottrarsi all’identificazione.

Arrestata per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e rifiuto di fornire le generalità, questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per lei il divieto di dimora a Modena e provincia.

Nel corso dello stesso servizio, la Sezione Radiomobile ha fermato in via Canaletto Sud un 29enne tunisino alla guida di un’auto senza aver mai conseguito la patente. La perquisizione ha portato al rinvenimento di un coltello e di una piccola quantità di stupefacente. L’uomo è stato denunciato per porto abusivo di armi e per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sull’eventuale stato di alterazione, oltre a essere segnalato alla Prefettura per detenzione di droga a uso personale.

I controlli, nelle aree più sensibili della città, proseguiranno anche nei prossimi giorni.

