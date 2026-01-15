Scandalo Fondazione Modena, Mazzi: 'In quattro anni nessuno s'è accorto di nulla'
'Nonostante ci fossero persone, a partire dai responsabili delle aree contabili e dei revisori dei conti, che sono preposte e pagate per vigilare'
Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio
Fondazione di Modena, Platis (FI): 'Danno da 2 milioni, in un paese normale qualcuno dovrebbe dimettersi'