Fondazione di Modena, la comunicazione è gestita da... Mediagroup

Appalto da 150mila euro per servizio che ha già ufficio interno con tre persone. E' la stessa coop alla quale il Comune di Modena a dicembre ha affidato altri 300mila euro

Nell'eterno proporsi e riproporsi degli stessi soggetti nel 'sistema Modena', vale la pena accendere i riflettori sulla società che oggi gestisce la comunicazione per la Fondazione di Modena, l'ente i cui vertici sono nominati per gran parte dal pubblico, al centro dello scandalo da oltre un milione di euro (probabilmente due milioni). La cifra esatta, come noto, non è chiara perchè dopo sei mesi dalla scoperta delle prime anomalie l'ente guidato da Matteo Tezzi ancora non è in grado di dire quanto è stato sottratto con precisione.
Bene, si fa per dire, partiamo da una premessa. La 'cassaforte dei modenesi' all'interno del proprio staff ha un Ufficio comunicazione e informazione e relazioni col pubblico nel quale - in base alla sezione trasparenza del sito - lavorano tre persone.
Ma non basta, a fianco a questa struttura interna, la Fondazione di Modena nel 2023 ha assegnato un appalto triennale per il 'Servizio di supporto ed integrazione al Piano di Comunicazione, attraverso la fornitura di prodotti specifici e la proposta di azioni ed iniziative, destinate a migliorare, approfondire o diffondere ulteriormente i contenuti relativi ai servizi, alle attività e al brand della Fondazione stessa'. E chi è l'assegnatario di questo appalto che scade a ottobre di quest'anno?
Mediagroup 98 soc. coop.
Ovviamente tutto legittimo, ma non si può non rilevare come Mediagroup 98 soc. coop. sia la stessa cooperativa alla quale il Comune di Modena con una determina di fine dicembre ha affidato altri 300mila euro per l'all'appalto 'servizi di assistenza al pubblico presso l'infopoint del Palazzo dei Musei, il Museo Civico, il Parco Archeologico di Montale ed il Centro Musica 71Musichub'.
Parliamo di una gara vinta da Mediagroup nel 2022 che prevedeva un affidamento triennale con possibilità di rinnovo biennale, possibilità accolta dall'amministrazione comunale evitando anche in questo caso la gara (come nel caso dei servizi di accoglienza comunali affidati alla stessa società). Il rinnovo biennale avvenuto ad agosto del 2025 era stato sottoscritto per un importo pari a 1.088.393 euro, poi poche settimane fa sono arrivati altri 300mila euro a causa dell'aumento di turisti e di nuovi spazi da gestire.
Giuseppe Leonelli
Direttore responsabile della Pressa.it.
Nato a Pavullo nel 1980, ha collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E' stato vicedirettore...   

