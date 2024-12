Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I controlli, volti a verificare la regolarità del possesso e le corrette modalità di custodia di armi, munizioni e materiale esplodente, sono stati rivolti ai titolari di porto d’uso caccia e sportivo, nonché a semplici detentori di armi.

Su tutto il territorio della Compagnia Carabinieri di Modena sono 8 le armi, tra lunghe e corte, e 44 le munizioni ritirate cautelativamente.

Invece 10 i detentori diffidati alla regolarizzazione delle certificazioni mediche, obbligatorie per poter legittimamente detenere le armi; particolarmente frequente il caso di anziani in possesso di porto d’armi scaduto, i quali si sono rivelati talvolta ignari dell’obbligo di doversi sottoporre a visita medica periodica per mantenere l’idoneità alla detenzione delle armi.

I controlli hanno contestualmente permesso di svolgere una capillare attività informativa in favore dei detentori, sensibilizzati ad attuare tutte le misure di sicurezza e custodia delle armi, necessarie sia a ridurre incidenti nel maneggio, sia ad evitare smarrimenti o sottrazioni da parte di malintenzionati per scopi illeciti.