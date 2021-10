Controlli green pass: dal Comune 33 euro per 30 nuovi rilevatori

Una determina dirigenziale del 4 agosto per dare il via libera all'acquisto diretto dalla ditta Solari di Udine di 30 marcatempo elettronici per il controllo degli accessi in comune e per il controllo della titolarità del Green Pass. Il 15 ottobre, data in cui scatterà l'obbligo di esibire il green pass anche per i dipendenti pubblici che il ministro Brunetta ha rivoluto tutti di nuovo in presenza, è alle porte ed il Comune ha inteso procedere con 'l'acquisto di idonee strumentazioni informatiche atte asvolgere detto controllo'. Mettendo a disposizione 60.000 euro con una delibera di giunta comunale del 21 settembre scorso, per poi procedere a spenderne 33 per l'acquisto di dispositivi marcatempo cheintegrandosi con i sistemi già in dotazione al Comune di Modena, consentiranno:1. di effettuare la rilevazione delle presenza;2. di controllare il possesso e la validità del green pass;3. di mantenere sempre aggiornato il sistema di verifica della rilevazione presenze e del greenpass, a fronte di eventuali modifiche della normativa vigente, attraverso un sistema di invioai terminali degli aggiornamenti firmware;Trenta i marcatempo ordinati al costo ad unità di 900 euro + iva, oltre a 100 euro una tantum per la configurazione ed il collaudo. Il tutto per un importo complessivo di 27.100 euro, oltre all'Iva al 22%.Spese importanti, trattandosi tra l'altro di integrazioni a distemi esistenti e che enti ed uffici pubblici dovranno dotarsi per evitare un controllo manuale da parte di un addetto e non automatizzato che allungherebbe di molto i tempi di accesso ai luoghi di lavoro. Nella prospettiva però che i costosi dispositivi potrebbero arrivare ed essere installati, sia in comune sia in altri uffici pubblici ancora sprovvisti, ben oltre il 15 ottobre e comunque a rischio limitato di funzionamento nell'ipotesi che inizia a paventarsi di un ritiro graduale del green pass entro la fine dell'anno e la fine possibile dello stato di emergenzaGi.Ga.