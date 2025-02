Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La Polizia locale di Modena ha organizzato una serie di iniziative volte a migliorare la sicurezza stradale e promuovere il corretto utilizzo dei monopattini elettrici alla luce delle recenti modifiche al Codice della Strada.Sabato 15 febbraio, dalle 9:30 alle 12:30, la Polizia locale sarà presente con un gazebo in Piazza Matteotti per fornire informazioni sulle nuove normative riguardanti i monopattini elettrici. Le operatrici distribuiranno materiale informativo e daranno consigli sui corretti comportamenti di guida. Tra le norme principali, l'obbligo di avere almeno 14 anni per condurre un monopattino, l'uso del casco per tutti e la circolazione limitata a strade urbane con velocità massima di 20 km/h in carreggiata e 6 km/h in area pedonale.

Da lunedì 17 febbraio, inizierà una settimana di controlli mirati nel centro storico per verificare il rispetto delle nuove regole. La Polizia locale si concentrerà sull'uso del casco, sulla presenza dei dispositivi di sicurezza obbligatori e sui comportamenti di guida corretti. Le pattuglie effettueranno controlli specifici lungo la via Emilia centro e in corso Canalchiaro, rispondendo alle numerose segnalazioni di monopattini che circolano su marciapiedi e senza casco.Le nuove normative prevedono che i monopattini elettrici non possano circolare fuori dai centri urbani né su marciapiedi e portici. È inoltre vietato l'uso del cellulare durante la marcia, trainare o farsi trainare, trasportare altre persone o animali. Il motore deve avere una potenza non superiore a 0,50Kw e il monopattino deve essere dotato di luci anteriori e posteriori fisse, campanello e freni su entrambe le ruote.Le violazioni delle norme possono comportare sanzioni amministrative che variano da 41 a 800 euro, a seconda della gravità dell'infrazione. Alcune disposizioni, come l'obbligo di copertura assicurativa e il rilascio del contrassegno identificativo, saranno operative solo con l'emanazione dei decreti attuativi.Queste iniziative fanno parte del progetto “Sicurezza stradale: azioni integrate per la prevenzione e il contrasto alla guida sotto l’effetto delle sostanze psicoattive”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e realizzato con la collaborazione della Prefettura di Modena.