Controlli Nas: a Modena sequestrata carne suina lavorata

Proseguono i controlli dei Nas per Natale nelle aziende del settore agroalimentare. Durante leindagini, che hanno interessato Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Campania e Calabria, sono state riscontrate violazioni alle normative sull'etichettatura e presentazione dei prodotti, sulla rintracciabilita' degli alimenti, sulla tutela dei marchi DOP e sul Testo Unico del vino.Sei tonnellate di alimenti e 200 ettolitri di vino sequestrati, sanzioni amministrative per 39mila euro e 2 diffide.In particolare nelle province di Verona, Modena, Forlì-Cesena e Ravenna, in cinque aziende sono stati sequestrati quasi 60 quintali di carne suina lavorata per un valore di 50 mila euro e sanzionati i titolari, per mancata indicazione del luogo di provenienza nell'etichettatura delle carni suine trasformate.