I carabinieri del Nas di Parma hanno recentemente effettuato ispezioni in diverse strutture socio-sanitarie e assistenziali nelle province di Parma, Reggio Emilia, Piacenza e Modena. L'obiettivo è stato quello di garantire la sicurezza e il benessere degli ospiti, con particolare attenzione agli anziani, spesso tra i più vulnerabili.A Modena, in una comunità alloggio, sono emerse irregolarità significative. I servizi igienici utilizzati dagli ospiti erano privi del dispositivo di allarme obbligatorio, mentre in alcune camere gli arredi risultavano vetusti. Queste criticità sono state segnalate alle autorità competenti per gli interventi necessari.Nella Bassa Modenese, in una casa famiglia, è stata riscontrata una grave carenza igienica nel piano sottotetto, utilizzato per stendere le coperte degli anziani. La presenza di ragnatele e polvere, causata dalla mancanza di pavimentazione, ha portato all'emissione di una sanzione amministrativa di 2.000 euro a carico del legale rappresentante della struttura.