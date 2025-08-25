Parallelamente sono stati elevati dieci verbali per ulteriori violazioni al Codice della Strada.
Controlli notturni anti-alcol della Polizia Locale: cinque patenti ritirate
Positivi cinque conducenti su 74 test per guida in stato di ebbrezza; svariati verbali per ulteriori infrazioni al Codice della Strada. Le verifiche in sinergia
