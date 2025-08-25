Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Controlli notturni anti-alcol della Polizia Locale: cinque patenti ritirate

Controlli notturni anti-alcol della Polizia Locale: cinque patenti ritirate

Positivi cinque conducenti su 74 test per guida in stato di ebbrezza; svariati verbali per ulteriori infrazioni al Codice della Strada. Le verifiche in sinergia

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Una notte di controlli serrati, decine di automobilisti fermati e cinque patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. È il bilancio dell’attività svolta dalla Polizia Locale di Modena tra la tarda serata di venerdì 22 e le prime ore di sabato 23 agosto, con la collaborazione dei volontari dell’Associazione italiana familiari e vittime della strada.Le pattuglie hanno presidiato le principali arterie a ridosso del centro storico e nella zona ovest della città, con l’obiettivo di prevenire e contrastare la guida sotto l’effetto dell’alcol e sensibilizzare i conducenti sui rischi della circolazione stradale. Mentre gli agenti procedevano ai controlli, i rappresentanti dell’Associazione hanno distribuito materiale informativo e gadget ai cittadini, ricordando l’importanza di comportamenti responsabili al volante.Nel corso della serata sono stati fermati 74 conducenti, tutti identificati e sottoposti a pretest qualitativo a bordo dei rispettivi veicoli. Cinque automobilisti sono risultati positivi: in due casi, con un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, è scattata la sanzione amministrativa con il ritiro della patente; per gli altri tre, con valori compresi tra 0,8 e 1,5 g/l, è stata invece formalizzata la denuncia penale.
Parallelamente sono stati elevati dieci verbali per ulteriori violazioni al Codice della Strada.
Due veicoli non erano stati sottoposti a revisione periodica, in quattro casi sono stati riscontrati dispositivi luminosi non funzionanti e pneumatici usurati. Fermati anche tre utilizzatori di monopattini elettrici che circolavano senza casco e un conducente privo di patente al seguito.L’iniziativa conferma la sinergia tra la Polizia Locale di Modena e l’Associazione italiana familiari e vittime della strada, unendo il rigore dei controlli all’azione educativa e preventiva rispetto a un tema a un tema – quello della sicurezza stradale - che continua a destare preoccupazioni. L’obiettivo è far sì che il messaggio di responsabilità, diffuso nel corso delle verifiche, prosegua anche nei giorni successivi, contribuendo a una maggiore consapevolezza dei rischi alla guida di veicoli e alla tutela della sicurezza di tutti.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Aou Modena, Ziglio se ne va già: Di Tella è il nuovo Direttore sanitario

Aou Modena, Ziglio se ne va già: Di Tella è il nuovo Direttore sanitario

Alcatraz si chiamerà Modena Life e il 30% sarà destinato a residenze

Alcatraz si chiamerà Modena Life e il 30% sarà destinato a residenze

Modena, torna il falso volantino del 'Ministero dell’Interno': segnalazioni in zona Est e zona Musicisti

Modena, torna il falso volantino del 'Ministero dell’Interno': segnalazioni in zona Est e zona Musicisti

Modena, si parte: questa sera sfida con la Sampdoria

Modena, si parte: questa sera sfida con la Sampdoria

Modena, la Menozzi applaude Reggianini (ex Amo) alla festa Pd: fedeltà alla ditta travalica prudenza

Modena, la Menozzi applaude Reggianini (ex Amo) alla festa Pd: fedeltà alla ditta travalica prudenza

Modena, nuova rissa in via Ganaceto: ubriachi lanciano bottiglie di vetro

Modena, nuova rissa in via Ganaceto: ubriachi lanciano bottiglie di vetro

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionata

Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionata

Malore in spiaggia, muore veterinario 48enne di Modena

Malore in spiaggia, muore veterinario 48enne di Modena

Modena, Ruota panoramica fermata dalla Procura. Modenamoremio: 'La sostituiamo'

Modena, Ruota panoramica fermata dalla Procura. Modenamoremio: 'La sostituiamo'

Modena, piazza Roma senza fontane: da Muzzarelli nessun appalto di manutenzione, a breve il ripristino

Modena, piazza Roma senza fontane: da Muzzarelli nessun appalto di manutenzione, a breve il ripristino

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli Recenti Violento temporale si abbatte sulla Romagna, danni da Cesenatico a Riccione

Violento temporale si abbatte sulla Romagna, danni da Cesenatico a Riccione

Modena: è morto a 96 anni Franco Guandalini, marito di Raina Kabaivanska

Modena: è morto a 96 anni Franco Guandalini, marito di Raina Kabaivanska

Soccorso su malore a Fanano, Snami: 'La spiegazione dell'Ausl non regge. Con il medico subito oggi potremmo forse raccontare una storia diversa'

Soccorso su malore a Fanano, Snami: 'La spiegazione dell'Ausl non regge. Con il medico subito oggi potremmo forse raccontare una storia diversa'

Turista colpita da malore a Fanano, l'Ausl: 'Il sistema a rete ha funzionato in modo congruo'

Turista colpita da malore a Fanano, l'Ausl: 'Il sistema a rete ha funzionato in modo congruo'