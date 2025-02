Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Alle critiche sulla ingerenza di esponenti Pd alla manifestazione in programma sabato (qui la lettera) replicano due degli organizzatori, Antonella Bernardo e Walter Parenti. Ecco il loro due interventi.



E' vero sono stata il presidente di Quartiere 1 e vorrei precisare che è puro volontariato, ho pulito strade, tagliato erbacce, raccolto mozziconi. Porto 300 bimbi in piazza Grande a cantare ma di cosa devo sentirmi in colpa? Hanno mai tagliato erba, hanno mai lavato i monumenti in centro? Hanno mai collaborato con la questura rischiando la vita? Poi vorrei capire uno che fa o ha fatto parte di un partito non può fare iniziative per i cittadini? Vorrei ricordare ancora una volta che il corteo è apolitico e che ci sono tante persone che non appartengono a nessuno partito.

Basta e ora che la smettono con questi attacchi gratuiti.

Come dice Crozza il mondo è pieno di leoni da tastiera. Io sono Walter Parenti è oltre 20 anni che segretario del Pri, segretario della Mazziniana Modenese, con una visione politica Mazziniana e fervente Europeista. Io so chi sono e non me lo faccio dire da articoli di giornale firmati da una persona che non conosco e in modo inesatto. Detto ciò mi presento. Circa otre 25 anni fa, a seguito di un furto ai miei danni ed a gravi fatti che avvenivano nel quartiere dove vivo (Villaggio Zeta), ho deciso di creare un comitato ed ho chiesto le firme per l'adesione, è stato deciso di formare un comitato di fatto e non con i criteri di un comitato canonico. Pensando che finita l'emergenza avremmo sciolto il comitato.

Un comitato con diverse anime politiche (ognuno di noi ho bene o male una visione politica) ma uniti ad un interesse comune la sicurezza di Modena. Pertanto abbiamo deciso di essere un comitato apartitico con l'unico interesse di migliorare la sicurezza a Modena a favore di tutti.Siamo ancora qui come Comitato Villaggio Zeta mentre degli altri comitati che facevano parte dei 7 non ho più notizie. Per me è una cosa seria quando i comitati cittadini si dissolvono non vi è più una voce critica a contrasto della politica governante.E adesso parliamo delle inesattezze che sono scritte nella lettera pubblicata sulla Pressa per screditarmi da cosa non l'ho capito.Parliamo della foto pubblicata: questa foto mi ritrae nell'intervista che un collaboratore de La Pressa fece quando proposi di creare il Controllo di Vicinato Villaggio Zeta 1 presso la villetta degli alpini sita in Stradello Comunale del Luzzo dove vi fu una grande partecipazione. Abbiamo creato il Controllo di Vicinato Villaggio Zeta 1, La Pressa dovrebbe avere ancora il filmato dell'evento.Nel gruppo che rappresento sanno benissimo chi sono io. Più volte per fatti seri personali ho chiesto una sostituzione, ma la cosa mi è stata negata all'unanimità, in tutti i casi sono sempre disponibile all'avvicendamento, gli appartenenti del mio gruppo lo sanno. Adesso parliamo della mia infamante candidatura, per ben due volte candidato nel gruppo dove rappresentavo il mio partito Pri Modenese dove sono il segretario. Altro errore: io non ero in una lista a sostegno di Mezzetti vi era il mio partito Pri, rappresentato dal dottor Ballestrazzi, che è diventato consigliere comunale in quota del Partito Repubblicano Italiano, si sono reo confesso, fucilatemi.Altra precisazione (io ho chiesto a gran voce molti anni fa il passaggio della questura da fascia B a fascia A, quando al governo vi erano le sinistre. Le discussioni con il sindaco Muzzarelli dove pretendevo che si alzasse in piedi e telefonasse al Ministro degli Interni, vi sono articoli di giornali a conferma, ho fatto anche una manifestazione in Piazza Grande dove tutte le testate erano presenti. Tutto questo lo sanno anche i gatti. Altra inesattezza io ero presente all'incontro del CdV del 20 dicembre 2024 ed abbiamo parlato di aggiornamenti ed altro ancora.I CdV sono una cosa seria e non politica, all'interno di essi vi sono diverse anime politiche ma con uno scopo preciso quello di cercare di proteggerci con le nostre segnalazioni dalla criminalità.Io so chi sono e voi? Spero che la signora che ha scritto l'articolo l'articolo promuova delle iniziative a tutela della città e dei suoi cittadini se lo riterrà io sarò presente. La sicurezza della città e dei suoi cittadini sono una cosa seria.