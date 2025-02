Il controllo di vicinato è apolitico: quel corteo ci strumentalizza

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Faccio parte del progetto “Controllo di Vicinato”, in qualità di coordinatore di uno degli oltre 100 gruppi che si sono spontaneamente creati a Modena. Ho donato il mio tempo ed energie per mettere in piedi il gruppo Rondelli, disciplinare lo scambio di informazioni, controllare il territorio e riportare alla Forze dell’Ordine gli accadimenti potenzialmente pericolosi. Inoltre ho incontrato i rappresentanti dell’Università di Genova per una ricerca sull’esperienza modenese.

In questi giorni sono venuta a sapere sui social networks e poi dai quotidiani del territorio che: 'Su iniziativa dei cittadini Volontari con il supporto di appartenenti ai CdV si invitano tutti i cittadini di Modena a partecipare al corteo a supporto di sicurezza e della vivibilità della citta programmata per la giornata di sabato presso la biglietteria del parcheggio Novi Sad, con direzione Via Emilia per raggiungere il Municipio per consegnare a sindaco ed assessora alla sicurezza le richieste avanzate dai cittadini, per poi proseguire su viale Martiri, diretti alla sede della Prefettura per consegnare lo stesso documento anche al Prefetto'.

Sono spiacevolmente sorpresa che cinque coordinatori del Controllo di Vicinato facciano cortei politici per chiedere il passaggio della Questura in fascia A e diverse altre cose riguardanti la sicurezza utilizzando il mantello legittimante del Controllo di Vicinato che è nato, cresciuto per essere apolitico.Desidero comunicare ufficialmente che mi dissocio da questa manifestazione e questi coordinatori non mi rappresentano in nessun modo, anzi credo dovrebbero essere sostituiti. La politica ha le sue sedi dove deve essere tradotta in azioni, mentre i cittadini hanno diritto di organizzarsi per raggiungere obiettivi sociali, senza venire strumentalizzati ad ogni passo.Desidero inoltre sottolineare che da troppo tempo, praticamente da prima delle elezioni comunali dello scorso anno, i gruppi Controllo di Vicinato non incontrano le Forze dell’Ordine, non fanno formazione, non ricevono aggiornamenti tecnici, ecc. Mi domando se il Comune di Modena non sia più interessato a mantenere attiva questa esperienza, che ci è invidiata da altre città in Italia.Rimango in attesa di un cortese riscontro in merito ai punti toccati e nell’occasione auguro a tutti buon lavoro.Ricordiamo che a coordinare il gruppo di cittadini vi è Antonella Bernardo, storica esponente del PD anche presidente di circoscrizione e Valter Parenti (nella foto), già referente del comitato per la sicurezza Villaggio giardino per due volte candidato nelle liste di centro-sinistra alle elezioni amministrative a sostegno sia di Giancarlo Muzzarelli sia oggi di Massimo Mezzetti.