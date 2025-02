Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Bonifica dei parchi cittadini per un uso più sicuro e familiare, il controllo dei punti vendita con limitazioni sulla vendita di alcolici, l'adozione di regole più rigide per l'accoglienza dei richiedenti asilo, un aumento della presenza di agenti e tutor H24 nelle strade, l'applicazione restrittiva dell'articolo 100 del TULPS, e un contrasto più deciso allo spaccio e alla violenza urbana.

Sono i principali punti contenuti in un documento che un gruppo di cittadini, già referenti di diversi comitati, consegneranno sabato prossimo a sindaco e prefetto al termine di un corteo che si snoderà dall'area dell'autostazione, davanti alla biglietteria, fino ai palazzi istituzionali di viale martiri e Piazza Grande.

Ritrovo alle 14:45 presso la biglietteria del parcheggio Novi Sad.Il corteo si snoderà per le vie del centro fino ad arrivare sotto il Comune in Piazza Grande, per poi proseguire verso la Prefettura per consegnare lo stesso documento al Prefetto. Inoltre, il 15 marzo 2025 alle 15:00, presso la Sala Pucci, è programmato un incontro pubblico con i parlamentari locali, il Sindaco Mezzetti e il Presidente della Regione De Pascale per un confronto sulla sicurezza in città.

La delegazione che rappresenterà i cittadini include Valter Parenti, Antonella Bernardo, Mauro del Carlo, Andrea Gaddi ed Elena Puricella.