Coop Alleanza 3.0: arrivano le mascherine a 15 centesimi

Coop abbassa ulteriormente il prezzo delle mascherine chirurgiche a marchio in vendita nella propria rete di vendita. È infatti già disponibile nei punti vendita di Coop Alleanza 3.0 la confezione da 10 mascherine monouso a marchio Coop al prezzo di 1,50 euro (quindi 15 centesimi l’una).

'Si tratta di un dispositivo medico che può contare su tre strati protettivi, la certificazione CE, un indice di filtrazione superiore al 98%. Su tutti i requisiti richiesti per un prodotto a marchio vigila per i dovuti controlli la Direzione Qualità di Coop Italia - spiega Coop in una nota -. Continua dunque l’impegno di Coop a favore delle famiglie continuando a diminuire il prezzo delle mascherine a marchio Coop – dopo l’abbassamento a 30 centesimi praticato ad ottobre – di quello che è diventato un bene di prima necessità essendo oramai divenuta pratica abituale l’uso continuo delle mascherine come strumento per combattere il virus'.